

Россия пытается использовать Грузию в качестве орудия шантажа по договору об открытом небе

27.05.2020 11:13





Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.



Как отметили в МИД РФ, вся территория Грузии недоступна для российских миссий "открытого неба", равно как и многонациональных миссий с российским участием. "Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией", - говорится в заявлении ведомства.



С целью сохранения договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 года РФ отменила ограничения на полеты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе, в то же время зарезервировала за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, отмечается в заявлении. "Предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полеты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий", - подчеркнули в МИД.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает претензии США по Договору по открытому небу, связанные с запретом на полеты в 10-километровых зонах вдоль границ с Абхазией и т.н. Южной Осетией, и что позиция России по этому вопросу полностью соответствует международному праву.



Проблема с полетами над территорией Грузии возникла в связи с тем, что Россия оккупирует два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион, и не считает их территориями Грузии, пытаясь, в том числе данным договором, легализовать их псевдонезависимость.



В 2012 году власти Грузии объявили об отказе выполнять пункты договора в отношении России, из-за того, что Москва установила ограничения по полетам над своей территорией. Данный запрет распространялся на территорию в десяти километрах от абхазского и цхинвальского участков грузино-российской границы, так как одним из пунктов Договора об открытом небе является запрет на полеты ближе чем в 10 километрах от границ стран, не подписывавших этот договор. Грузия расценила подобную позицию Кремля, как легализацию суверенитета оккупированных Россией территорий, которые Москва пытается легализовать как "независимые государства"..



Напомним, подписание Договора по открытому небу странами-членами ОБСЕ, в том числе и Грузией, состоялось в 1992 году. По документу подписавшие его государства разрешили пролет над любой своей территорией для наблюдателей из стран-участниц договора. Договор был ратифицирован 34 странами и вступил в силу с 2002 года.



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