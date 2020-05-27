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Бакрадзе: Взять внешний долг и ничего не сделать - это злоупотребление должностью или коррупция
27.05.2020 11:36
По заявлению лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, отчет государственного аудита, согласно которому, в 2019 году 11 инвестиционных проектов, профинансированных внешним долгом в размере 234 млн лари, выполнены на 0%, должен стать основанием для реагирования правоохранительных органов.
«В течение последних лет растет внешний долг и сегодня уже действительно рекордные цифры. Когда окинешь взглядом страну, не увидишь, на что тратится столько денег. Отчет аудита – это один из примеров того, что мы берем в долг, оставляем выплату долгов будущим поколениям, однако при этом за взятое в долг ничего не делаем. Это не только пример неумения и бездарности, а напрямую является преступлением. Считаем, что абсолютно обязательно должно начаться расследование на основании этого заключения, чтобы выяснить, почему у этих проектов нулевое освоение. Взять внешний долг и ничего не сделать, и 0% выполнения, это злоупотребление должностью, или же такого рода коррупция, которая должна быть предметом расследования», - заявил Бакрадзе.
Напомним, что в докладе Службы государственного аудита, который подготовлен в связи с годовым отчетом об исполнении госбюджета 2019 года, отмечается, что в 2019 году 11 инвестиционных проектов, профинансированных внешним долгом в размере 234 млн лари, выполнены на 0%.
Согласно докладу аудита, заслуживает внимания то, что часть инвестиционных проектов, профинансированные займами, привлеченными из-за рубежа, как и в предыдущие годы, характеризуются низкой освояемостью, что указывает на задержки в осуществлении инвестиционных проектов.
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