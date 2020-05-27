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Торговые центры и рестораны с открытым пространством в Грузии заработают с 1 июня
27.05.2020 11:41
С 1 июня будут открыты и смогут работать все виды открытых магазинов, включая торговые центры, — об этом на заседании Межведомственного координационного совета заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«С понедельника, 1 июня, будут открыты и смогут работать все виды открытых магазинов, включая торговые центры, все виды открытых и закрытых рынков и рестораны с открытым пространством. Рестораны только с открытым пространством. Это произойдет 1 июня», — заявил премьер.
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