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Междугородние поездки в Грузии возобновятся 8 июня
27.05.2020 11:43
Междугородние поездки возобновятся 8 июня. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил после заседания Координационного совета.
По его словам, при поездке необходимо будет соблюдать определенные правила, в том числе носить маску.
«Необходимо носить маску. За это будут отвечать организации-руководители муниципального транспорта или владельцы частного транспорта», — заявил Гахария.
Вместе с тем, по словам премьер-министра Грузии, муниципальный транспорт — метро и автобусы возобновят работу с 29 мая.
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