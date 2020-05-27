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Междугородние поездки в Грузии возобновятся 8 июня


27.05.2020   11:43


Междугородние поездки возобновятся 8 июня. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил после заседания Координационного совета.

По его словам, при поездке необходимо будет соблюдать определенные правила, в том числе носить маску.

«Необходимо носить маску. За это будут отвечать организации-руководители муниципального транспорта или владельцы частного транспорта», — заявил Гахария.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Грузии, муниципальный транспорт — метро и автобусы возобновят работу с 29 мая.

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