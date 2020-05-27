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Установлены правила церемонии бракосочетания в условиях пандемии
27.05.2020 13:21
До 15 июля в Грузии на церемонии регистрации брака вместе с парой смогут присутствовать только родители, свидетели и один фотооператор, говорится в указе министра юстиции, опубликованном на сайте «Законодательного вестника».
Все присутствующие на бракосочетании должны обязательно соблюдать правила социальной дистанции.
Действие указа распространяется на Дом бракосочетаний, расположенный в здании Дома юстиции – с 29 мая 2020 года, а также в Доме бракосочетаний на улице Узнадзе №2 – с 31 мая этого года.
Указ вышел 25 мая и действителен до 15 июля 2020 года.
Еще в марте из-за начавшейся эпидемии коронавируса и введения чрезвычайного положения в Грузии запретили проводить поминки, отмечать свадьбы и другие мероприятия, которые предполагают скопление людей в общественных местах. Соответствующее постановление издало правительство Грузии.
Это произошло из-за того, что несмотря на призывы властей определенная часть граждан продолжала проводить многолюдные свадьбы, дни рождения, поминки и другие мероприятия.
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