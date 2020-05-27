

Гахария: Эпидемиологическая ситуация в стране полностью контролируема

27.05.2020 13:37





Сегодня никто не знает, каким будет мир завтра с точки зрения как экономической, так и социальной жизни, и для нас также это было самым большим вызовом, - об этом заявил в парламенте Грузии премьер-министр Георгий Гахария в ходе отчета о деятельности правительства в период чрезвычайного положения.



По словам премьера, на данном этапе эпидемиологическая ситуация в стране полностью контролируема.



«Самый большой вызов этой глобальной пандемии заключается в том, что в мире не существует не только проанализированной, обоснованной стратегии лечения, нет вакцины, нет и прогнозов, основанных на точном анализе. Сегодня никто не знает, каким будет мир завтра ​​с точки зрения как экономической, так и социальной жизни, и для нас также это было самым большим вызовом.



Наша главная задача, когда нам пришлось предпринять некоторые конкретные шаги перед лицом кризиса при очень высоком уровне неопределенности, в какой-то момент возникла необходимость предпринять такие шаги, которые превратили бы этот кризис прежде всего в возможность для нашей страны. Сегодня можно сказать, что эпидемиологическая ситуация в стране полностью контролируется», - сказал Гахария.



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