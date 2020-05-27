

МИД Грузии оценивает заявления России по договору об открытом небе как циничное

27.05.2020 14:18





«На протяжении многих лет Россия систематически нарушала положения Договора по открытому небу и политизировала его», — говорится в заявлении МИД Грузии в ответ на заявление МИД России.



МИД России отмечает в своем заявлении, что Россия «готова допустить миссии наблюдателей в 10-километровых зонах вдоль границы, если Грузия позволит России пролетать над ее территорией».



«С 2010 года Россия предпринимает тщетные усилия, чтобы использовать это соглашение в качестве инструмента для легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии.



Еще в 2010 году Российская Федерация политизировала вопрос имплементации Договора об открытом небе. В частности, Россия запретила осуществление наблюдательных полетов рядом с оккупированными регионами Грузии на расстоянии 10 км на том основании, что как будто, т.н страны не являются участниками этого договора и для них действуют другие режимы. Целью этой акции была легитимация признания Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.



«Призыв МИД России других стран выполнять условия Договора об открытом небе без политизации — не что иное, как циничное заявление, поскольку сама Российская Федерация пытается использовать это техническое соглашение в своих политических целях.



Этими заявлениями Россия пытается переложить вину на другие страны, чтобы перекрыть свои же нарушения соглашения.



В отличие от России, Грузия несет полную ответственность за выполнение своих международных обязательств и придерживается норм и принципов международного права», — говорится в заявлении МИД Грузии.



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