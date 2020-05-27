

Глава НЦКЗ Грузии приглашает Марию Захарову посетить лабораторию Лугара

27.05.2020 14:19





Грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом Первому каналу Грузии заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



«Мы много раз приглашали русских, я подчеркиваю, очень много раз. Я лично беседовал с их бывшим министром здравоохранения, с госпожой [Скворцовой], с её заместителем, с бывшим главным санитарным врачом Онищенко, который иногда обвиняет нас в чем-то и которого я хорошо знаю. Сейчас он депутат Госдумы», - заявил Гамкрелидзе.



Он приглашает в Тбилиси и представителя МИД России Марию Захарову.



«Пусть приедет Захарова, и я ей все покажу. Она ведь является спикером их министерства иностранных дел? Я один раз уже приглашал госпожу Захарову в прямом эфире и говорил, чтобы она приехала, и я показал бы все. Чего они ждут? Их несколько раз приглашали в письменном виде», - добавил Гамкрелидзе.



По его словам, в 2018 году в лаборатории побывали специалисты из 18 стран мира, Россия же приглашение не приняла.



Накануне в МИД России заявили, что Москва ожидает ответа от Тбилиси на запрос по посещению центра Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.



«Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», - отметили в министерстве.



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