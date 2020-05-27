

Гахария: Многие более сильные государства не смогли обеспечить население стационарным лечением

27.05.2020 14:42





В Грузии не было ни одного человека, который был бы инфицирован коронавирусом или существовало бы такое подозрение, и не получил бы стационарного лечения, - об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил в ходе выступления в парламенте.



По мнению премьера, огромное значение имело то, что правительство согласовывало все шаги со специалистами, с министерством здравоохранения и эпидемиологами. Также важно, что в Министерстве здравоохранения был разработан план, по которому клиники поэтапно включались в борьбу с коронавирусом.



«Многие европейские государства, которые сильнее нас, не смогли этого сделать, инфицированным людям говорили оставаться и лечиться дома. Все видели, какой это дало результат. Наш результат был достигнут, разумеется, быстрыми шагами, но огромное значение имело то, что правительство согласовывало все шаги со специалистами, министерством здравоохранения и эпидемиологами. Эта совместная работа была критически важной. В Министерстве здравоохранения был разработан конкретный план поэтапного включения клиник в борьбу с ковид. Это было непросто, но это был абсолютно продуманный план. Факт остается фактом, что в стране нет ни одного человека, инфицированного коронавирусом, который не смог получить и не получил бы стационарное лечение», - сказал Георгий Гахария.



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