

Ужесточены нормы выхлопа для автотранспортных средств

27.05.2020 14:53





В регламент периодического технического осмотра автотранспортных средств были внесены изменения. Был заново определен статус автотранспортных средств и норма выхлопа.



Важа Иорданишвили, руководитель Ассоциации автомобильных инспекций Грузии, в программе «Бизнес-партнер» разъясняет, что сроки действия изменений совпали с периодом чрезвычайной ситуации, в результате чего водители плохо информированы об изменениях.



Как он отметил, если ранее технический осмотр включал только два статуса (исправен, неисправен), с 1 апреля к нему был добавлена «незначительная неисправность», которая записывается в отчете инспектирования, а водителю до следующей проверки в течении года разрешено ездить со статусом «исправного» автомобиля, однако, эта «незначительная неисправность» должна быть исправлена в течении года.



По разъяснению Иорданишвили, это определенное преимущество для владельца автомобиля, поскольку «незначительная неисправность до этого времени записывалась как «неисправность» и водителю давали месяц, чтобы это исправить. Помимо смягчения, некоторые нормы были ужесточены. Это касается, в том числе и показателя выхлопов.



«Для тех автотранспортных средств, которые впервые после 1 апреля проходят регистрацию в Грузии, вступает в силу так называемая европейская норма, то есть ужесточаются параметры выхлопа, и соответственно, требуется исправная работа катализатора-конвертера. Это довольно строгая норма, и я хотел бы предупредить импортеров, которые ввозят автомобили, обратить внимание на наличие и работоспособность катализатора-конвертера в автомобилях», - заявил Иорданишвили.



По его данным, в результате изменений, норма выхлопов автотранспортных средств с каждым годом будет ужесточаться.



«Если имеющеюся сегодня норма, что содержание СО не должно превышать 0,8%, с 1 апреля этот показатель снизился до 0,7%, а с 2021 до 0,6%, то с 2022 года он будет такой же нормой, как при первичной регистрации автомобилей», - отметил Важа Иорданишвили.



По его словам, изменения также коснутся некоторых шин – на шины было введено 10 летнее ограничение, согласно которому, шины более 10 лет, не смогут пройти периодический технический осмотр.





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