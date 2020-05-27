|
|
|
Ужесточены нормы выхлопа для автотранспортных средств
27.05.2020 14:53
В регламент периодического технического осмотра автотранспортных средств были внесены изменения. Был заново определен статус автотранспортных средств и норма выхлопа.
Важа Иорданишвили, руководитель Ассоциации автомобильных инспекций Грузии, в программе «Бизнес-партнер» разъясняет, что сроки действия изменений совпали с периодом чрезвычайной ситуации, в результате чего водители плохо информированы об изменениях.
Как он отметил, если ранее технический осмотр включал только два статуса (исправен, неисправен), с 1 апреля к нему был добавлена «незначительная неисправность», которая записывается в отчете инспектирования, а водителю до следующей проверки в течении года разрешено ездить со статусом «исправного» автомобиля, однако, эта «незначительная неисправность» должна быть исправлена в течении года.
По разъяснению Иорданишвили, это определенное преимущество для владельца автомобиля, поскольку «незначительная неисправность до этого времени записывалась как «неисправность» и водителю давали месяц, чтобы это исправить. Помимо смягчения, некоторые нормы были ужесточены. Это касается, в том числе и показателя выхлопов.
«Для тех автотранспортных средств, которые впервые после 1 апреля проходят регистрацию в Грузии, вступает в силу так называемая европейская норма, то есть ужесточаются параметры выхлопа, и соответственно, требуется исправная работа катализатора-конвертера. Это довольно строгая норма, и я хотел бы предупредить импортеров, которые ввозят автомобили, обратить внимание на наличие и работоспособность катализатора-конвертера в автомобилях», - заявил Иорданишвили.
По его данным, в результате изменений, норма выхлопов автотранспортных средств с каждым годом будет ужесточаться.
«Если имеющеюся сегодня норма, что содержание СО не должно превышать 0,8%, с 1 апреля этот показатель снизился до 0,7%, а с 2021 до 0,6%, то с 2022 года он будет такой же нормой, как при первичной регистрации автомобилей», - отметил Важа Иорданишвили.
По его словам, изменения также коснутся некоторых шин – на шины было введено 10 летнее ограничение, согласно которому, шины более 10 лет, не смогут пройти периодический технический осмотр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна