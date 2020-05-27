

Гахария: «Телешкола» является крайне важным проектом, который популярен и напомнил мне о детстве

27.05.2020 14:58





«Министерству образования удалось эффективно внедрить правила дистанционного обучения», — заявил в парламенте премьер-министр Георгий Гахария.



По его словам, что это был непростой процесс. Министерство образования использовало кризис как возможность, в результате тысячи учителей сегодня работают дистанционно со студентами.



Георгий Гахария подчеркнул проект «Телешкола» и отметил, что этот проект напомнил ему его детство.



«Вместе с тем, кроме Microsoft, была создана специальная грузинская платформа, на которой происходит внедрение образовательных программ, и, конечно, крайне важный, популярный проект «Телешкола», который напомнил мне о детстве. Конечно, эффективность «Телешколы» может быть не полноценной и не идеальной в классической, академической образовательной части, но она имеет большую нагрузку, все должны понимать, что сегодня мы находимся в условиях пандемии, в борьбе, главное, чтобы этот год не был объявлен академическим годом. Министерство образования и Общественный вещатель Грузии смогли использовать тот минимум, необходимый для достижения этой цели», — заявил премьер-министр.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







