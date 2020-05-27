

«Грузинская мечта»: списание штрафов населению станет катастрофой

27.05.2020 15:08





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе считает, что многим гражданам Грузии будет очень сложно выплатить штрафы, выписанные за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа. Но «списать их было бы катастрофой».



«С превентивной точки зрения, изначально это сработало очень хорошо. У нас есть проблема в двух направлениях: во-первых, выплатить штраф будет очень сложно, нам нужно что-то придумать, но вторая проблема заключается в том, что ожидается вторая волна коронавируса. Если эти штрафы будут списаны сегодня, завтра люди подумают, что практика может повториться», — отметил Мдинарадзе.



Депутат считает, что ситуация патовая, но решение должно быть найдено.



Напомним, нарушителя режима чрезвычайного положения и комендантского часа предусматривали штрафные санкции: физическим лицам в размере 3000 лари (около 900 долларов), а юридическим – в размере 15 000 (порядка 4,5 тысяч долларов).



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