

Франция запретила применение гидроксихлорохина против COVID-19

27.05.2020 15:14





Во Франции правительство отменило ранее изданные рекомендации относительно применения препарата с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение вступило в силу в среду, 27 мая, с учетом выводов Высшего совета общественного здоровья, сообщает Укринформ.



Правительственный декрет отменяет предыдущие рекомендации, изданные в конце марта, относительно назначения препарата гидроксихлорохин в больницах при тяжелом течении COVID-19 у пациентов.



Дальнейшее применение гидроксихлорохина, полученного из противомалярийного средства хлорохин (одно из коммерческих названий - «Плаквенил»), для проведения клинических исследований разрешено.



Во Франции применение гидроксихлорохина активно продвигает известный врач-инфекционист, руководитель Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль. В начале апреля с ним встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Но французский лидер по результатам этой встречи воздержался от однозначной поддержки метода профессора Рауля.



Многие медицинские специалисты во Франции, Европе и в мире предостерегают от применения гидроксихлорохина из-за недостаточного исследования препарата относительно его эффективности и больших угроз для здоровья пациентов из-за побочных реакций.



Как сообщал Укринформ, во Франции по состоянию на 26 мая с начала пандемии зафиксировано 145 555 случаев инфицирования коронавирусом; 65 879 человек выздоровели и выписаны из больниц; 28 530 умерли; 1 555 пациентов остаются в реанимации.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 718 человек. Новых инфицированных выявлено 276. Летальных случаев 92.





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