

В Армении объявили о начале второй волны распространения коронавируса

27.05.2020 15:38





«В связи с пандемией коронавируса в республике сложилась довольно тяжелая ситуация, и мы, по сути, имеем дело со второй волной вируса», – заявил на заседании правительства в среду, 27 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, самой главной особенностью сложившейся ситуации является то, что известен способ, которым можно довести показатели заболеваемости до 0.



«В результате длительных консультаций, обсуждений со специалистами мы пришли к следующему: для обнуления наших показателей коронавируса необходимо выполнять три простых правила – носить маски, периодически дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию», – сказал Пашинян.



Как указал премьер, сегодняшние цифры показывают, что мы, к сожалению, еще не научились жить с коронавирусом.



«Очевидно, что, по крайней мере, в течение ближайшего года коронавирус юудет с нами. Нам придется постоянно сталкиваться не только с местным, но и глобальным коронавирусом. Например, мы возвращаем на Родину наших многочисленных соотечественников из зарубежья и среди них есть и будут инфицированные коронавирусом. Если мы не сможем своим общественным поведением предотвратить распространение коронавируса, то постоянно будем оказываться в такой ситуации.



Наша задача – обеспечить соблюдение правил двумя методами: посредством общественной коммуникации, то есть повышения осведомленности наших соотечественников о методах борьбы с коронавирусом, и административным методом», – отметил Пашинян.



Премьер Армении подчеркнул, что методы административного принуждения будут ужесточаться в каждодневном режиме, чтобы все граждане соблюдали установленные правила.



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