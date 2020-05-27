

Бокерия премьеру: в письме, направленном лоббистам, вы признаете освобождение политзаключенных

27.05.2020 16:29





«Кто вам посоветовал, что вместо правительства лоббист должен обратиться к партнерам в письменном виде? Это считается постыдным и характерным для авторитарных режимов», - так обратился один из лидеров «Европейской Грузии Гига Бокерия к премьер-министру Гиоргий Гахария на пленарном заседании парламента.



Как отметил Бокерия, в письме, направленном американским партнерам через лоббистов, правящая группа признала существование в стране политзаключенных.



«Господин премьер-министр, наряду с самопохвалой и критикой оппозиции, также сказал, с чем я согласен, что в общем итоге, страну целиком оценят повсюду, и среди оппонентов важно общественное согласие. Об этом (на эту тему) у меня вот какой вопрос – вы знаете, что помимо пандемии самой большой проблемой является кризис между нами, мы считаем, что были политзаключенные, один из них до сих пор в тюрьме, вы их не расцениваете как политзаключенными, и говорите, что не было соглашения и так далее. Почему вы не заинтересованы в закрытии этой страницы. Я видел письмо, написанное вашими лоббистами стратегическим партнерам в США. Прежде всего, кто вам посоветовал, что вместо правительства лоббист должен обратиться к партнерам в письменном виде? Это считается постыдным и характерным для авторитарных режимов. Письмо начинается так: «Несколько дней назад президент Зурабишвили сделал самый важный шаг к выполнению соглашения и помиловала двух политзаключенных». То есть, здесь вы прямо признаетесь. И признаетесь, и в то же время не хотите освободить последнего политзаключенного и хотите сохранить кризис. Объясните мне, когда вы лгали, во время этого письма, сейчас, вчера, в случае одного политзаключенного или других»? – заявил Бокерия.





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