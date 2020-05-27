

Гоциридзе: Премьер пришел в парламент с пустыми руками и карманами

27.05.2020 17:14





Премьер пришел в парламент с пустыми руками и карманами. Не принес бюджет. Ни одно из его слов, которые мы здесь слышали, не заслуживает доверия, - так оценивает председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе выступление в парламенте премьер-министра Георгия Гахария.



По словам Гоциридзе, Грузия - единственная в мире страна, которая в период пандемии не оказала гражданам Грузии помощь ни одним тетри.



«Вновь неясно, когда будут эти деньги, в каком будут количестве, что собираются делать в связи с бизнесом. Мы не должны доверять ни одному слову, пока не поступит бюджет. Самое главное, в период пандемии говорили, что коронавирус чаще всего поражает людей, не имеющих иммунитета и имеющих другие заболевания, в точно такой ситуации находится экономика Грузии. Экономика Грузии встретила вирус без иммунитета и со многими сопутствующими заболеваниями. Несколько дней назад было опубликовано исследование одного из самых авторитетных кредитных агентств Германии, оно было проведено в 63 странах, и по экономическим рискам в период пандемии Грузия оказалась на худшем, 63-м месте. 62-я - Турция, а 61-я - Аргентина. Во время рискованной пандемии грузинская экономика оказалась наиболее уязвимой, слабой и неподготовленной. То есть, страна встретила пандемию экономически неподготовленной. Это печальная картина », - сказал Роман Гоциридзе.



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