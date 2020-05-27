

В условиях ЧП в Грузии продолжали работать 65 000 компаний

27.05.2020 17:47





В условиях действия в Грузии режима чрезвычайного положения в стране продолжали функционировать 65 тысяч предприятий, а это десятки тысяч рабочих мест, заявил на пленарном заседании парламента Грузии 27 мая премьер-министр Георгий Гахария.



«Полной остановки экономики у нас не было. В Грузии не остановилось ни одно сельскохозяйственное предприятие, я не говорю уже о реализации продовольствия и сервисах доставки. Не остановилось осуществление ни одного системного инфраструктурного проекта, не прекратила работу ни одна системная индустриальная компания. 65 000 предприятий продолжали работать, а это десятки тысяч рабочих мест. Все это делалось под строгим контролем, и вы не сможете назвать ни одного случая, когда эти предприятия стали бы источником распространения вируса. Потому что все это делалось поэтапно, прагматично и с учетом рисков», — сообщил премьер.



По его информации, правительство пошло и на такую меру как закрытие отдельных индустриальных городов, но лишь для того, чтобы туда не попал вирус, так как в этих городах была мобилизована местная рабочая сила.



«Хочу напомнить, что в Грузии не было такого уровня карантина, как в других странах Европы. Мы не запрещали людям выходить из дома. Несмотря на это, сегодня эпидемия находится у нас под контролем», — подчеркнул Гахария.



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