

В Грузии посадку пассажиров в муниципальный транспорт будет контролировать полиция

27.05.2020 17:53





Патрульная полиция и сотрудники муниципальных служб будут контролировать поток пассажиров в общественном транспорте — на автобусных остановках и в вестибюлях метро. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.



Правительство Грузии решило с 29 мая разрешить работу всех видов общественного транспорта, остановленного 31 марта в связи с превенцией распространения коронавируса.



«Будут некоторые ограничения, например, водитель будет защищен барьером, ношение маски станет обязательным, и это проконтролируют как муниципальные службы, так и подразделения патрульной полиции, особенно в метро. Наши сотрудники будут находится как в транспорте, так и на остановках… Возможно нам придется соблюдать количественный контроль, чтобы предотвратить переполнение общественного транспорта», — сказал Хмаладзе.



Он пояснил, что в метро количество пассажиров будет контролироваться в верхнем и нижнем вестибюлях станции, а не во время входа в вагон.



«Количество людей в вагонах метро не должно контролироваться. Контроль будет установлен за входом на станцию. В результате ежедневных наблюдений у нас есть данные, как потоки увеличиваются в зависимости от часов пик и времени года. Соответственно, это будет регулироваться транспортной компанией, которой будут помогать муниципальная инспекция, охранная полиция и тбилисская патрульная полиция», — сказал Хмаладзе.



По словам вице-мэра, очень сложно сказать, сколько человек должны войти в метро за один раз, так как у каждой станции и направления есть своя нагрузка в зависимости от времени суток и сезона. Однако благодаря контролю в верхнем и нижнем вестибюлях можно в оперативном режиме, за две секунды, передать информацию и ограничить поток пассажиров.



Возобновление работы общественного транспорта потребует от граждан еще большей бдительности и выполнения установленных правил, заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«В метро, как и в автобусах и микроавтобусах, станет обязательным ношение масок. Мы будем осуществлять мониторинг», — заявил Каладзе, поручив это направление своим заместителям Ираклию Хмаладзе и Майе Битадзе.



Представители мэрии уже встретились с водителями автобусов и микроавтобусов и ознакомили их с новыми правилами работы. В частности, автобусы должны ездить с отключенными кондиционерами и открытыми окнами, чтобы транспорт хорошо проветривался.



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