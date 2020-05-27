

Гахария: Правительство сократит на 600 млн. лари текущие и капитальные расходы

27.05.2020 17:56





Грузия является частью мировой экономики. К сожалению, всё ещё её бедной частью, и мировой экономический кризис не мог не отразиться на нашей экономике, — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в парламенте страны, отчитываясь перед депутатами о мерах, предпринятых кабинетом министров в условиях пандемии коронавируса.



По словам премьер-министра, по данным МВФ, экономический рост Грузии сократится на четыре процента.



«На сегодня реальная ситуация в бюджете такова — бюджет недоберет доходов примерно на 1 млрд 800 млн лари, мы сокращаем расходы на 600 млн лари — на 300 млн текущие расходы и на 300 млн капитальные затраты. Это капитальные затраты, которые могут быть отложены без серъёзного ущерба для страны, и туристические проекты, которые не будут актуальны в ближайшие годы. Для выполнения объявленных нами планов помощи бизнесу и социальной поддержки населения стране необходимо 3 миллиарда лари. Фактически, это 4 миллиарда 200 миллионов лари», — сказал премьер-министр.



Как отметил Гахария, Грузия стала первой страной, которая в условиях пандемии и экономического кризиса согласовала с МВФ новую программу, что облегчит работу с другими донорами.



«Это уже подтверждено, правительство Грузии получило поддержку от международных донорских организаций на сумму в полтора миллиардов долларов, и мы уже начали освоение части этих денег. После того как была решена проблема ликвидности потребностей правительства, мы начали переговоры для оказания поддержки нашему частному сектору, банковско-финансовому сектору. Мы получили заверения от международных донорских организаций, что в случае возникновения проблемы ликвидности, они также смогут рассчитывать на полтора миллиардов долларов поддержки. Как вы знаете, в ближайшие 10 дней мы внесём в парламент скорректированный бюджет, и у нас будет возможность снова обсудить этот вопрос», — сказал премьер-министр Грузии.





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