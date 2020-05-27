

Штрафы, наложенные во время чрезвычайного положения, не будут списаны

27.05.2020 18:37





В ходе сегодняшних слушаний в парламенте Грузии, премьер-министру Гергию Гахария был задан вопрос о штрафах, наложенных на граждан из-за нарушений режима чрезвычайного положения, и возможности их списания.



В связи с этим глава правительства отметил, что это является прерогативой парламента, однако напомнил, что пандемия ещё не прошла и правительству может понадобиться прибегнуть к ограничительным мерам и в будущем.



«Число оштрафованных граждан, нарушивших различные серьезные ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения, составило 9 000. Не будем забывать, что пандемия продолжается, и никто не знает, когда и в каком объеме нам придется снова прибегнуть к таким ограничительным инструментам. Ответственность исполнительной власти состоит в том, что мы не может никого призывать к упразднению этих штрафов. Все должны однозначно понимать, что в таком случае данный инструмент превенции просто не будет работать», — добавил премьер-министр Георгий Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







