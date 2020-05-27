

Грузия временно приостанавливает лечение «Плаквенилом» пациентов, инфицированных коронавирусом

27.05.2020 18:58





Как заявил генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, с сегодняшнего дня Грузия временно приостановила использование препарата «Плаквенил» для лечения тяжелых пациентов, инфицированных коронавирусом.



Как сообщил Церцвадзе, применение «Плаквенила» приостановлено до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не представит окончательное заключение касательно препарата.



«Поскольку Грузия является участником исследования, и мы должны работать по тому же дизайну, что и Всемирная организация здравоохранения, мы временно приостановили использование «Плаквенила», временно, пока ВОЗ не представит свои окончательные выводы», - сказал Церцвадзе.



Напомним, ВОЗ временно изъял гидроксихлорохин («Плаквенил») из «исследования солидарности».



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