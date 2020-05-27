

Тина Бокучава премьеру: Как бы вы ни старались прикрыться белым халатом, вам не удастся скрыть свои окровавленные руки

27.05.2020 19:25





«Вы самодовольно позируете, как будто мы забыли, что жизнь и здоровье человека для вас не имеют никакой цены, и для спасения своего хозяина вы готовы палить людям в лицо пулями, предназначенные для животных», - так обратилась к премьер-министру Грузии Гиоргий Гахария, пришедшего в парламент для предоставления отчета, член «национального движения» Тина Бокучава.



В то же время она спросила премьер-министра, почему ни один гражданин Грузии не получил финансовую помощь через 3 месяца после того, как был выявлен первый случай коронавируса, в то время, когда только 5% населения встретили пандемию с сбережениями, а 7 из 10 человек имели банковские долги.



«С момента первого случая коронавируса прошло ровно 3 месяца, и до сих пор ни один гражданин Грузии не получил ни одного «тетри» помощи. На мой взгляд, это фундаментальный вопрос, на который нужно ответить. Знаете ли вы, что только 5% населения встретили эпидемию со сбережениями, а 7 из 10 – с банковскими долгами? Почему ваш так называемый антикризисный план вы расчитали только на 10% населения, в то время как большая часть из 90% также находится в бедности? Почему вы отказались от нашего конкретного предложения, чтобы вернуть до 5000 наших соотечественников, проживающих за границей совершенно бесплатно? Почему вы не издали правительственный указ о сокращении бюрократических расходов во время эпидемии? Или вы считаете нормальным, что даже во время такого кризиса, Гарибашвили тратит 100 тысяч лари на дорогие часы, Гомелаури тратит более 2 миллионов лари на мебель, а коррумпированный Каладзе тратит 600 тысяч лари на рытье раскопанных дорог?



Понятно, что сегодня Вы лично пытаетесь набрать политические очки за счет врачей, которые зачастую даже не получают зарплату. Вы самодовольно позируете, как будто мы забыли, что жизнь и здоровье человека для вас не имеют никакой цены, и для спасения своего хозяина вы готовы палить людям в лицо пулями, предназначенные для животных.



Георгий Гахария является палачом, и виновен в самых кровавых днях правления «Грузинской мечты», как бы вы ни старались сегодня, господин Гахария прикрыться белым халатом, чтобы за счет величайшего самосознания наших граждан вы смогли бы приписать себе очки, вам не удастся скрыть свои окровавленные руки», - заявила Тина Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







