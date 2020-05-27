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Посольство США в Грузии выступило с заявлением о продолжающемся процессе на разделительной линии и российской кампании против центра имени Лугара
27.05.2020 20:14
Посольство США в Грузии выступило с заявлением о продолжающемся процессе бордеризации на разделительной линии и кампании против центра имени Лугара.
«В то время как весь мир поздравляет Грузию с Днем независимости, и отмечает успехи Грузии в борьбе против Covid -19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, осуществляемой управляемыми Россией силами вдоль разделительной административной линии с оккупированными территориями Грузии — Абхазией и Южной Осетии.
В течение последних двух недель управляемые Россией силы незаконно возвели ограждения и активизировали процесс незаконной бордеризации в близи 12 грузинских сел.
Не менее тревожной является продолжающаяся со стороны России кампания дезинформации, в том числе распространение лживых измышлений о центре Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с коронавирусом. США не ослабят своей решительной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы повторяем наше требование: Россия должна прекратить оккупацию 20 процентов территории Грузии, выполнить свои обязательства от 2008 года, вывести свои силы и прекратить блокирование предоставления международной гуманитарной помощи», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.
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