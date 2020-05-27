

Гахария: Кризис еще раз доказал что страна не должна зависеть только от туризма



СОВА 27.05.2020 20:16



Пенсионный фонд неприкосновенен, и это должно стать непоколебимым правилом, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Так он ответил оппозиции, которая требует возврата населению денег, накопленных в пенсионном фонде.



«У вас всегда была позиция, что при первом кризисе правительство возьмет и потратит пенсионный фонд. <…> Вы говорите, что эти деньги сейчас обесцениваются, вы приводили примеры и в долларах. Чтобы вы знали: среднегодовой рост с размещением этих денег составляет 14%. Сравнение разницы курса валют и перевод суммы пенсионного фонда в иностранную валюту — нонсенс, мы живем в пространстве лари», — сказал Гахария.



По словам премьер-министра, пенсионный фонд состоит, как из взносов граждан, так и из государственных средств и денег бизнеса.



Вместе с тем, глава кабмина озвучил еще одну инициативу правительства. Сезонно трудоустроенные граждане Грузии, в случае предоставления выписки, подтверждающей доход в течение последних шести месяцев 2019-го, смогут получить финансовую поддержку государства в размере 1200 лари (около 375 долларов).



«Здесь представители министерства финансов, которые получат соответствующее задание. Если в течение последних шести месяцев прошлого года у кого-то фиксировался систематический доход, официальный доход, мы, разумеется, будем учитывать интересы этих людей и не будем обращать внимание на принцип первого квартала», — сказал Гахария.



Кроме того, глава кабмина отметил, что кризис еще раз доказал: страна не должна зависеть только от туризма.



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