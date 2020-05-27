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По заявлению премьера, Отара Парцхаладзе оштрафовали
27.05.2020 20:22
По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе, который был замечен на проспекте Руставели, перемещавшимся на автомобиле в условиях запрета, оштрафован.
Вопрос по поводу Парцхаладзе премьеру задала оппозиционный депутат Ирма Надирашвили.
«Какой комментарий я должен сделать на примере Парцхаладзе? Он нарушил? Оштрафован, заплатил, таких нарушителей было много, штраф был в размере 9000 лари…», - сказал премьер.
Хатуна Гогоришвили попросила уточнения, действительно ли оштрафован Отар Парцхаладзе, на что премьер ответил: «Да, разумеется оштрафован. Мы живем в правовом государстве. Нарушил? Оштрафовали».
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