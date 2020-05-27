

Гахария: Грузия готова принять беспрецедентное число наблюдателей на выборах

27.05.2020 20:25





На предстоящих осенью парламентских выборах не планируется ограничивать количество наблюдателей. Правительство сделает все возможное, чтобы поддержать их деятельность. Об этом в ходе своего визита в парламент заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Будут эпидемиологические тесты, будет расстояние, будет транспорт… что бы ни понадобилось, мы сделаем все. Поверьте, не будет никаких задержек, если не произойдет какого-нибудь глобального взрыва», — заявил Гахария.



Премьер выразил уверенность в том, что на выборах 2020 наблюдателей будет больше, чем на предыдущих парламентских выборах:



«Я просто уверен в этом. И мы сделаем для этого все возможное. Уверен, что об этом позаботятся и наши коллеги», — отметил премьер-министр.



Напомним, глава кабмина прибыл сегодня (27 мая) в парламент с отчетом о мерах, предпринятых правительством в условиях пандемии коронавируса. Он также должен ответить на вопросы депутатов, касающиеся антикризисного плана по восстановлению экономики.



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