

Амиран Гамкрелидзе, обращаясь к МИДу России – Приезжайте, посмотрите, как мы работаем

27.05.2020 20:33





Приезжайте, посмотрите, как мы работаем, - заявил глава Центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в ответ на заявление МИД России. По словам Гамкрелидзе, спекулятивные мысли основаны на политических мотивах, что связано с партнерством между Грузией и США.



«У этого есть только лишь политическая подоплека, и то, почему главным партнером Грузии являются Соединенные Штаты Америки. Да, главным партнером нашей страны являются США, и я еще раз благодарю американское правительство за оказание огромной помощи нашей стране. Я не хочу говорить об этом в открытом эфире, вы ведь знаете ситуацию, сложившуюся в соседних с нами странах и в стране, которая обвиняет нас в связи с лабораторией Лугара. Россия третья с точки зрения распространения заболевания. Напротив, приезжайте, посмотрите, как мы работаем. Мы неоднократно предлагали им рабать над общей тематикой, побывали их журналисты, снимали все лаборатории центра Лугара, ничего не скрыто. Мы очень прозрачны», - отметил Гамкрелидзе.



Напомним, как сообщил ТАСС, в распространенном комментарии МИД РФ говорится, что Россия ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории.













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