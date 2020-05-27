

Гахария: Медперсонал включенный в процесс борьбы с коронавирусом получит финансовую помощь

27.05.2020 20:37





Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь

По заявлению Георгия Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь



По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь.



Об этом Гахария заявил в парламенте, где отвечает на вопросы депутатов.



«Я уже говорил об этом с министром. Медицинскому персоналу, особенно тем, кто участвует в борьбе с коронавирусом, обязательно нужны финансовая помощь и элементы поощрения, и это будет сделано», - сказал Георгий Гахария.



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