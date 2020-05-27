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Гахария: Медперсонал включенный в процесс борьбы с коронавирусом получит финансовую помощь


27.05.2020   20:37


Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь
По заявлению Георгия Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь.

Об этом Гахария заявил в парламенте, где отвечает на вопросы депутатов.

«Я уже говорил об этом с министром. Медицинскому персоналу, особенно тем, кто участвует в борьбе с коронавирусом, обязательно нужны финансовая помощь и элементы поощрения, и это будет сделано», - сказал Георгий Гахария.

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