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Гахария: Медперсонал включенный в процесс борьбы с коронавирусом получит финансовую помощь
27.05.2020 20:37
Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь
По заявлению Георгия Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, медперсонал, включенный в процесс борьбы с коронавирусом, получит финансовую помощь.
Об этом Гахария заявил в парламенте, где отвечает на вопросы депутатов.
«Я уже говорил об этом с министром. Медицинскому персоналу, особенно тем, кто участвует в борьбе с коронавирусом, обязательно нужны финансовая помощь и элементы поощрения, и это будет сделано», - сказал Георгий Гахария.
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