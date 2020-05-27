

В Батуми протестующие устроили драку с полицией

27.05.2020 20:40





В Батуми сегодня произошла драка между полицейскими и участниками акции протеста, требующими освободить двух задержанных за хулиганство местных жителей — Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе.



Родственники задержанных с утра провели акцию протеста с требованием освободить их у здания правительства Аджарии, а затем устроили шествие по улицам города.



По информации Общественного телевидения, инцидент произошел на проспекте Церетели, когда сотрудники полиции не позволили протестующим перекрыть улицу и призвали их перейти на другую сторону. Участники акции не подчинились этому требованию, в результате чего были задержаны несколько человек.



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