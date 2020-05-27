

Гоциридзе: Грузия – единственная страна, не оказавшая людям денежной помощи

27.05.2020 22:11





В условиях пандемии коронавируса Грузия сегодня — единственная страна, правительство которой до сих пор не оказало своему народу денежной помощи, заявил председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе после слушания отчета премьер-министра Георгия Гахарии 27 мая.



«Вы до сих пор не выплатили людям ни одного цента. Во-вторых, уже сегодня из вашего выступления я узнал нечто ошеломляющее. Я ранее направил вам письмо о расходовании средств из так называемого COVID-фонда. Почему он непрозрачен? На что вы собираетесь потратить эти деньги? 133 миллиона лари аккумулировано в этом фонде. А сегодня мы узнаем, что, оказывается, это резервный фонд и что вы благодарите Бидзину Иванишвили за весомый вклад. Используйте же этот фонд, а помощь доноров оставьте в резерве», — обратился к премьеру Роман Гоциридзе.



Он не исключил, что может повториться та же странная ситуация, которая произошла летом 2012 года, когда Иванишвили выделил 80 миллионов лари для преодоления последствий стихии, а после прихода к власти вернул эти 80 миллионов обратно.



Речь идет о проливных дождях и оползнях, случившихся в июле 2012 года в ряде регионов Грузии. Тогда суд обязал находившегося в оппозиции к правительству «Национального движения» Иваншвили выплатить штраф в размере 80 млн лари за подкуп избирателей и передачу оппозиции автотранспорта, но олигарх заявил, что заплатит сумму с тем, чтобы правительство из бюджета направило деньги на помощь пострадавшим от стихии крестьянам. А после победы на выборах в октябре 2012 года при правлении уже «Грузинской мечты» эти 80 миллионов лари были возвращены олигарху.



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