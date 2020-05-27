

Гахария: Надо понимать, что нас ожидают самые сложные шесть месяцев

27.05.2020 23:32





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, в завершение сегодняшний слушаний в парламенте, назвал состоявшуюся дискуссию интересной.



В первую очередь глава правительства поблагодарил граждан Грузии за поддержку, благоразумие и справедливость.



«Мы пока преодолели только первую волну. Мы очень хорошо понимаем, что глобальная пандемия с её последствиями на экономику затронула семью каждого гражданина Грузии, многие оказались в затруднительном положении. Мы все понимаем и видим, что наша помощь, помощь государства гражданину должна быть больше, более действенной и быстрой, все это понятно. И мы сделаем всё это. Мы сделаем всё возможное, чтобы все люди, которые нуждаются в помощи и поддержке, получили её от правительства и государства», — сказал Гахария.



По словам премьер-министра, все должны понимать, что впереди страну ожидают самые трудные 6 месяцев и он надеется на мудрость, справедливость и поддержку со стороны граждан.



«Все должны знать и понимать, что самые большие вызовы нас ожидают в предстоящие 6 месяцев. Как с точки зрения здравоохранения и эпидемиологии в плане борьбы с пандемией, так и преодоления экономических проблем и возрождения экономики. И мы не должны забывать, что это в эти 6 месяцев мы должны провести образцовые выборы в стране», — подытожил Георгий Гахария.





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