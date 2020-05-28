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Турнава: Спрос на маски грузинского производства есть в США, странах Европы и Украине
28.05.2020 10:35
По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнова, маски грузинского производства будут экспортироваться.
По словам министра, спрос на маски грузинского производства есть в США, странах Европы и Украине.
«До 20 различных компаний уже производят маски. Грузинский рынок настолько насыщен, что мы разрешили в эти дни экспортировать. Есть спрос в США, есть спрос в европейских странах и в Украине. Это означает, что мы от импортера стали экспортером за два месяца», — заявила Турнава.
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