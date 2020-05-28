

Грузия не рассматривает возможность односторонних визитов российских специалистов в лабораторию Лугара - Абашидзе

28.05.2020 12:58





Россия требует допуска во все здания и ко всем документа лаборатории Лугара. Об этом заявило министерство иностранных дел России. Согласно их позиции, возможность полной проверки грузинской лаборатории будет лишь в этом случае.



Кроме того, Россия требует организовать визит российских экспертов в лабораторию Лугара без представителей других государств и международных организаций.



Как заявил представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе, официальный Тбилиси готов пригласить российских специалистов, но с одним условием - этот визит должен быть международным.



"Этот центр, как известно, выполняет важнейшую роль в условиях пандемии и общество об этом прекрасно знает. Вызывает сожаление, что российская сторона не считается с мнение грузинской общественности и пытается унизить значение этого центра. Это, понятно, служит внешнеполитическим целям Москвы.



Что касается возможного визита российских экспертов в Центр, мы и ранее не раз говорили, что Грузия, как ответственный центр биологической конвенции, готова, и раньше была готова, допустить российских экспертов, которые имеют соответствующий допуск к инфраструктуре лаборатории безопасности, но визит может быть осуществлен только в существующих в рамках конвенции механизмов. Возможность односторонних визитов мы не рассматриваем", - заявил Зураб Абашидзе.



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