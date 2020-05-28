

Капанадзе: Россия не контролирует распространение вируса и ищет козла отпущения в Грузии

28.05.2020 13:08





Один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе прокомментировал очередную дезинформацию российской стороны в связи с деятельностью лаборатории Лугара в Грузии. По словам Капанадзе, демонизация и распространение мифов и фейков о том, что якобы лаборатория Лугара является символом всяческого зла в регионе, не ново и продолжается давно.



"Видимо, сейчас у них наступил очередной этап, так как внутри страны они уже не контролируют распространение вируса и хотя на кого-то свалить, и, конечно, американская лаборатория во враждебной Грузии является козлом отпущения в данном случае", - заявил Капанадзе.



По словам депутата, Грузия должна хорошо понимать, что российские эксперты и раньше осматривали лабораторию Лугара, и если даже им позволить сделать это еще раз, риторика России по-прежнему будет оставаться враждебной.





"Тут важно, чтобы власть противостояла этой риторике, в том числе и внутри страны, и не поощрила такие силы, которые являются флагманами антизападной пропаганды и пропаганды против лаборатории Лугара", - отметил Капанадзе.



МИД Грузии уже прокомментировал заявление российского внешнеполитического ведомства и отметил, что Грузия не имеет никаких обязательств по приглашению российских специалистов.



Заявление по этому поводу сделал и специальный представитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он отметил, что грузинская сторона готова принять российских специалистов, но в рамках механизма биологической конвенции. По его словам односторонний визит российских экспертов в лабораторию Лугара в Грузии даже не рассматривается.



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