

Гахария: 1800 семей беженцев, около 6 тыс. человек, получат квартиры на три года раньше

28.05.2020 13:10





«1800 семей беженцев, около 6 тыс. человек, получат квартиры на три года раньше», — заявил премьер-министр Георгий Гахария на презентации антикризисного плана поддержки девелоперского сектора.



По его словам, в последнее время часто был вопрос о том, что беженцы остались без внимания.

«За последние месяцы, в период кризиса, мы охватили многие социальные группы конкретными шагами и помощью, часто звучал вопрос о том, чтобы наши беженцы остались без внимания. Сейчас мы, так сказать, компенсируем это.



Правительство направит 150 миллионов лари до конца года, чтобы построить в три раза больше квартир для беженцев, около 1800 семей, что означает, что наши вынужденно перемещенные лица, а это приблизительно 6 тыс. человек, получат квартиры на три года раньше. Конечно, это будет прямая помощь с ликвидностью, прямое удовлетворение спроса для строительных компаний», — заявил премьер.





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