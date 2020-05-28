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Гахария: Строительство ни на секунду не должно останавливаться
28.05.2020 14:25
Мы должны сделать все для того, чтобы строительство этой страны продолжалось. Строительство ни на секунду не должно останавливаться, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече со строителями и девелоперами.
По его же словам, успехи страны с точки зрения управления вирусом потеряют всякую цену, если экономика не откроется.
Как отметил премьер, строительство до кризиса и пандемии составляло 9% ВВП страны.
«Это был самый быстро растущий сектор и, кроме того, что в этом секторы в целом напрямую трудозаняты 120 тысяч человек, косвенно трудозанято столько же. От него зависят строительные материалы, мебель, ремонтные работы, торговля техникой и оснащение. Разумеется, это означает, что помощь должна быть оказана не только строительным и девелоперским компаниям, а и нашим гражданам. В 2008 году, кроме строительных компаний, оказались брошенными и наши граждане, которые надеялись, что строят квартиры и улучшат себе жилищные условия. Мы на протяжении лет пытались уладить эту проблему. Строительство должно продолжаться, и мы должны сделать все для того, чтобы строительство это страны продолжалось. Строительство ни на секунду не должно останавливаться. Ни одним из системных инфраструктурных проектов, несмотря на пандемию, не останавливался. У нас есть особая ответственность перед теми людьми, которые пережили тяжелейший кризис 2008 года и по сей день борются с реальностью, чтобы получить то, что им полагается», - заявил Гахария.
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