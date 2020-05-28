

Каладзе: К пассажирам единственное требование – в транспорте нужно быть масках

28.05.2020 21:25





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, требование таково: при передвижении на общественном транспорте пассажирам нужно быть в защитных масках.



Как сообщил Каладзе журналистам, по рекомендации специалистов, кондиционирование воздуха временно не будет включаться.



«С завтрашнего дня полноценно начнут работать как микроавтобусы, так и муниципальные автобусы. К услугам населения столицы будет и метро. Что касается ограничений, то есть единственное требование – в транспорт нужно входить в защитной маске и быть в ней во время поездки. Кондиционирование временно не будет включаться, и так будет до тех пор, пока такая эпидемиологическая обстановка. Потом посмотрим, какие будут рекомендации», - заявил Каладзе.



Для справки, с завтрашнего дня, 29 мая, будет возобновлена работа всех видов муниципального транспорта.



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