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Каладзе: К пассажирам единственное требование – в транспорте нужно быть масках
28.05.2020 21:25
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, требование таково: при передвижении на общественном транспорте пассажирам нужно быть в защитных масках.
Как сообщил Каладзе журналистам, по рекомендации специалистов, кондиционирование воздуха временно не будет включаться.
«С завтрашнего дня полноценно начнут работать как микроавтобусы, так и муниципальные автобусы. К услугам населения столицы будет и метро. Что касается ограничений, то есть единственное требование – в транспорт нужно входить в защитной маске и быть в ней во время поездки. Кондиционирование временно не будет включаться, и так будет до тех пор, пока такая эпидемиологическая обстановка. Потом посмотрим, какие будут рекомендации», - заявил Каладзе.
Для справки, с завтрашнего дня, 29 мая, будет возобновлена работа всех видов муниципального транспорта.
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