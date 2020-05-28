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Грузия готова оказать Армении помощь в рамках своей компетенции в случае такой просьбы


28.05.2020   21:40


«Если Центр по контролю заболеваний Армении поднимет вопрос о том, что им нужна какая-либо помощь, мы готовы оказать помощь, которая входит в нашу компетенцию», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Как отметил Гамкрелидзе, Грузия и Армения являются братскими народами и всегда поддерживали друг друга.

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