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Сегодня в парламенте Грузии заслушают Георгия Гахария
29.05.2020 10:20
Сегодня в законодательном органе Грузии заслушают премьер-министра. Георгий Гахария вызвали в парламент в порядке интерпелляции фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии».
Вопросы депутатов премьеру будет касаться кризиса, возникшего в стране из-за коронавируса, помощи гражданам, оставшимся без дохода и плана восстановления экономики, обесценивания национальной валюты и др.
Выступление премьера в парламенте в порядке интерпелляции начнется в 14:00.
Напомним, два дня назад, 27 мая премьер-министр представил депутатам парламента отчет о деятельности правительства в период пандемии.
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