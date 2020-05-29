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Сегодня в парламенте Грузии заслушают Георгия Гахария


29.05.2020   10:20


Сегодня в законодательном органе Грузии заслушают премьер-министра. Георгий Гахария вызвали в парламент в порядке интерпелляции фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии».

Вопросы депутатов премьеру будет касаться кризиса, возникшего в стране из-за коронавируса, помощи гражданам, оставшимся без дохода и плана восстановления экономики, обесценивания национальной валюты и др.

Выступление премьера в парламенте в порядке интерпелляции начнется в 14:00.

Напомним, два дня назад, 27 мая премьер-министр представил депутатам парламента отчет о деятельности правительства в период пандемии.

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