

Сегодня в парламенте Грузии заслушают Георгия Гахария

29.05.2020 10:20





Сегодня в законодательном органе Грузии заслушают премьер-министра. Георгий Гахария вызвали в парламент в порядке интерпелляции фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии».



Вопросы депутатов премьеру будет касаться кризиса, возникшего в стране из-за коронавируса, помощи гражданам, оставшимся без дохода и плана восстановления экономики, обесценивания национальной валюты и др.



Выступление премьера в парламенте в порядке интерпелляции начнется в 14:00.



Напомним, два дня назад, 27 мая премьер-министр представил депутатам парламента отчет о деятельности правительства в период пандемии.



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