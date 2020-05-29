

Посол США в ОБСЕ: Территории Южной Осетии не существует, это оккупированная часть Грузии

29.05.2020 11:13





Территории Южной Осетии не существует, это оккупированная часть Грузии, — об этом заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор на заседании Постоянного совета организации.



Посол США в ОБСЕ обвинил Москву в попытке захвата грузинской территории.



«Мы требуем, чтобы строительство структур, заборов, знаков или барьеров, направленных на укрепление или расширение «бордеризации» линий административных границ, было прекращено. Эта деятельность является попыткой Москвы захватить территорию Грузии», — заявил Гилмор.



На встрече американский дипломат сосредоточился на негативной информационной кампании, развернутой Россией вокруг грузинского центра Лугара, и обвинил Москву в распространении дезинформации. По словам Джеймса Гилмора, Москва распространяет ложь о грузинском научно-исследовательском институте.



«Ложные обвинения Москвы не заслуживают обсуждения в совете», — заявил американский дипломат.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







