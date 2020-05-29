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Георгий Гахария поздравил Никола Пашиняна с Днем Первой Республики Армения
29.05.2020 11:29
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил своего армянского коллегу Никола Пашиняна с Днем Первой Республики. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
СМИ пишут, что глава правительства Грузии направил поздравление премьер-министру Армении. В администрации правительства Армении заявляют, что премьер-министр Грузии высоко оценил тесные связи между Грузией и Арменией, а также традиционные, братские и дружеские отношения.
«Позвольте мне искренне поздравить вас и армянский народ с Днем Первой Республики и пожелать успехов в вашей ответственной деятельности. Я также хотел бы подтвердить нашу неизменную готовность содействовать всем усилиям, которые будут способствовать дальнейшему укреплению существующих дружественных связей на благо наших стран и народов», — говорится в обращении.
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