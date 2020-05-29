

Саакашвили: у меня нет времени позаботиться о происходящем в Грузии

29.05.2020 12:55





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с журналистом «Би-би-си» Стивеном Секером принял участие в телевизионной конференции, организованной «Атлантическим советом», в которой он рассказывал о своих будущих планах в Украине.



Журналист «Голоса Америки» задал Саакашвили вопрос, собирается ли он активно участвовать в предстоящей избирательной кампании в Грузии, в то время как он занимает официальную должность в Украине.



«У меня физически нет времени позаботиться о происходящем в Грузии», - заявил Саакашвили. Он отметил, что ожидает перемен в Грузии.



«Грузинская политика еще сложнее, чем украинская, и на это уходит много времени. Я уверен, что в Грузии произойдут изменения. Когда я был президентом, экономика выросла в 4 раза. Я не был у власти больше восьми лет... Учитывая эти последние события, экономика Грузии сократится на 6-7 процентов. Это не очень хорошая ситуация. Грузины примут решение о переменах. Я не думаю, что от меня им нужен какой-либо толчок», - сказал он.



На вопрос, планирует ли он занять высокую должность, если «Национальное движение» на предстоящих выборах добьется успеха, Саакашвили заявил, что об этом пока рано говорить.



«Когда это случится, тогда и поговорим. На данном этапе это гипотетический вопрос», - сказал он.



«Сейчас, целыми днями и ночами, 24 часа в сутки, я занят тем, что делаю здесь. Я разговариваю со своими друзьями в Грузии, но не участвую в принятии повседневных решений. Там достаточно людей, которые делают это, и я думаю, что им нравится быть независимыми», - сказал он.



При поддержке Президента Владимира Зеленского, Михеил Саакашвили 7 мая был назначен председателем Исполнительного комитета по реформам в Украине. По заявлению экс-президента Грузии, он будет участвовать в текущих переговорах с Международным валютным фондом в Украине. Изначально была распространена информация, что Саакашвили рассматривался на должность вице-президента, которую надо было создать, однако для этого он не получил достаточной поддержки в Раде.





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