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Штрафы за нарушение условий карантина будут пересмотрены
29.05.2020 15:31
«По инициативе правящего большинства, парламент начнет рассмотрение вопроса о смягчении штрафов за нарушение норм эпидемиологической безопасности. Но при это степень смягчения – это вопрос дискуссий» - заявил глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
При этом, по его словам, совсем отменять штрафы нельзя, так как это будет воспринято обществом как сигнал, что опасности эпидемии больше нет.
«Это в особенности актуально, если в стране будет вторая волна эпидемии. Недопустимо, чтоб в такой ситуации за нарушений норм безопасности не было предусмотрено вообще никаких санкций. Но с другой стороны, понятно, что 3000 лари - это слишком много, 90% населения такой штраф заплатить не смогут» - заявил депутат.
По его словам, исходя из этого, должно быть принято промежуточное решение.
«Мы не должны наносить вред превентивным действиям, в особенности в условиях возможного повторения эпидемии в сентябре-ноябре. Никто не должен думать, что можно нарушать нормы, не платить штраф, а потом его все равно спишут» - заявил Мамука Мдинарадзе.
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