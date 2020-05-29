

Гахария: Эта страна заслуживает немного лучшей и более компетентной оппозиции

29.05.2020 17:28





Я считаю, что эта страна заслуживает немного лучшей и более компетентной оппозиции, - заявил премьер-министр Георгий Гахария во время своего выступления в парламенте.



Как пояснил премьер, оппозиции не хватает компетенции, и они пытаются набрать политические очки и дивиденды.



«К сожалению, проблема в том, что когда мы боремся за жизнь наших граждан и боремся за сохранение у людей доходов для семей, они спекулируют и пытаются набрать политические очки и дивиденды на нужде, на человеческой бедности. Я очень хорошо понимаю, что то, что мы можем сделать сегодня с нашими ограниченными ресурсами, помочь нашим гражданам, это меньше, чем необходимо, чем достаточно, но мы все должны помнить, что то, что было сделано в последние годы, было исключительно исходя из интересов человека и заботы о людях. Все программы, представленные сегодня грузинским правительством, означают заботу о фермере, заботу об учителе, заботу о полицейском и, в конечном итоге, заботу о наших гражданах. К сожалению, получается, что нашей оппозиции просто не хватает компетенции. Я считаю, что эта страна заслуживает немного лучшей и более компетентной оппозиции», - сказал Гахария.





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