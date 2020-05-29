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Глава НЦКЗ рассказал о правилах въезда в Грузию
29.05.2020 18:56
Все лица, въезжающие в Грузию, должны быть помещены в двухнедельный карантин, а затем пройти тестирование. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкелидзе.
«Из восьми зафиксированных сегодня случаев инфицирования, помимо двух, которые являются водителями, 6 – из карантина. Они въехали из России и Армении. Карантин строгий, и останется таковым. Ситуация во всех четырех странах, с которыми у нас есть общая граница, неблагоприятна», — сказал Гамкрелидзе.
Что касается водителей грузовых автомобилей, то, по словам главы Центра по контролю заболеваний, экспресс-тесты проводятся на всех сухопутных переходах. С 29 мая там установлены вагоны-комнаты, где будут работать таможенные эпидемиологи, которые прошли переподготовку.
«Если результат отрицательный, то человек въедет. Это относится к водителям трайлеров, которые остаются в Грузии. Те, кто проходит транзитом в течение 6-8 часов, не имеют права останавливаться. Их сопровождает патруль», — заявил эпидемиолог.
Гамкрелидзе добавил, что в настоящее время в Грузии в изоляции или карантине находятся около 1500 водителей. Их массовое тестирование начнется в ближайшие дни.
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