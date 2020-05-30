

С 15 июня Греция открывает границы для граждан 29 стран

30.05.2020 13:58





С 15 июня Греция открывает границы для граждан 29 стран. Список был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов, и с учетом сделанных в четверг объявлений Европейского агентства по авиационной безопасности, сообщает Греческая национальная организация туризма.



Уточняется, что границы будут открыты в Афинах и Салониках. Оттуда будут выполняться международные рейсы.



В список вошли Германия, Австралия, Австрия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Болгария и другие страны.



Туристов, приезжающих из этих государств будут выборочно тестировать на коронавирус в аэропорту. Кроме того, на них распространяются все действующие в стране ограничения.



Постепенно в список будут вноситься изменения в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране. Ожидается, что 1 июля он будет существенно расширен.



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