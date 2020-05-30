

EurActiv: Грузинский Центр имени Лугара давно является мишенью дезинформационной атаки

30.05.2020 14:00





Издание EurActiv назвало очередной волной фейковых новостей информацию о том, что из расположенной в Тбилиси лаборатории Лугара якобы пытаются распространить вирус на оккупированные грузинские территории Абхазии и Цхинвали.



В статье говорится, что Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара долгое время является мишенью для дезинформационных атак.



«В случае с Грузией этот вопрос является особенно чувствительным, поскольку медицинское учреждение имени американского сенатора-республиканца Ричарда Лугара сыграло важную роль в успешном реагировании страны на Covid-19», — пишет EurActiv.



Согласно статье, Россия утверждает, что «в лаборатории Лугара США используют насекомых в качестве переносчиков различных биологических агентов и патогенов». Euroactive пишет, что Россия потребовала осмотр Центра Лугара без присутствия представителей зарубежных стран и организаций, что было отклонено Грузией. В публикации приведена цитата представителя Восточной рабочей группы службы внешних связей ЕС (которая борется с дезинформацией в Восточном соседстве ЕС): «Теория секретных лабораторий стала хорошим способом распространения дезинформации. Воодушевленные явным успехом прокремлевской медии, к подобной тактике стали прибегать и другие акторы, как будто распространение коронавируса выявило существование секретных лабораторий».



Согласно EurActiv, мишенью для дезинформации также стала и Европа, когда прокремлевские СМИ озвучили «теорию» о том, что машины скорой помощи Миссии по наблюдению Европейского союза, которые дежурят на разделительной линии между Тбилиси и Цхинвали, якобы занимались сбором образцов для лаборатории Лугара. Гражданская мониторинговая миссия ЕС назвала этот вброс «вредной и безответственной дезинформацией», отмечается в статье.





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