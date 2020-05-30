

Компенсации самозанятым и трудоустроенным, оставшимся без дохода, зачисляются поэтапно

30.05.2020 14:13





По заявлению представителя Агентства по содействию занятости Нино Велтаури, выплата компенсации самозанятым и трудоустроенным, оставшимся без дохода, производится поэтапно.



«По состоянию на 29 мая в системе зарегистрировано более 92 тысяч самозанятых, из которых компенсация уже зачислена 51 100 лицам на общую сумму 15 375 000 лари. Что касается трудоустроенных, оставшихся без дохода, то их число на данный момент составляет 72 100 человек, и им зачислено в сумме 14 435 000 лари. В мае им зачислена компенсация за апрель», — сказала Велтаури.



Как отметила Велтаури, зачисление компенсации происходит поэтапно.



«Как правило, зачисление суммы должно быть произведено в срок не позже 10 рабочих дней после регистрации. Если человек зарегистрировался 15 мая, соответствующая сумма должна отразится на его счете в течение 10 рабочих дней. Работодатели могут уточнить списки в срок до 30 мая. Компенсация людям, которые находятся в уточненном списке, будет перечислена до 10 июня», — уточнила Велтаури.



Размер единоразовой компенсации для самозанятых составляет 300 лари. Компенсация трудоустроенным лицам, оставшимся без дохода, составляет 200 лари в месяц в течение шести месяцев.





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