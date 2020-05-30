

Грузия подарила Армении 4 тысячи медицинских масок

30.05.2020 16:19





Грузия подарила Армении 4 тысячи высококачественных медицинских масок местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Партнерского фонда Грузии.



Отправленные в Армению маски – одна из первых партий продукции предприятия New Technologie Impex. Данная фирма была основана при содействии фонда.



Как отметили в организации, «в знак многолетней дружбы и сотрудничества» при помощи посла Грузии маски отправили президенту и министру здравоохранения Армении, а также представителям бизнеса и правительственных кругов.



Армянская сторона поблагодарила партнеров за помощь. Фонд государственных интересов Армении раздал маски грузинского производства медперсоналу.



На предприятии New Technologie Impex маски изготовляют по европейским технологиям, из нетканого полотна Meltblown, позволяющего защитить органы дыхания на 99%. При полной нагрузке предприятие может производить 12 миллионов масок ежемесячно.



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