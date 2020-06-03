

В текущем году правительство Грузии берет внешний долг в размере 7.1 млрд лари

03.06.2020 12:35





В 2020 году правительство Грузии берет внешний долг в размере 7.1 млрд лари. На покрытие же внешнего долга правительства в текущем году потрачено 1.1 млрд лари. Как отмечается в представленном в парламент документе об основных макроэкономических прогнозах и основных направлениях министерств, следовательно, разница между взятием и покрытием будет 7.8 млрд лари. Отсюда чистый рост внешнего долга составит 6.1 млрд лари, а внутреннего долга – 1.7 млрд лари.



Что касается прогноза на будущие годы, в 2021 году правительство в качестве внешнего долга возьмет 3.4 млрд лари, а в 2022 году – 2.1 млрд лари.



Согласно документу, после 4%-ного снижения ВВП в 2020 году, в 2021 году прогнозируется 4%-ный, а в 2022 году 6%-ный рост ВВП.



В 2020 году предполагается 6.8%-ное снижение экспорта и 0.7%-ное повышение импорта. По прогнозу же на 2021 год, экспорт вырастет на 9.5%, а импорт – на 6%.



«В текущем периоде макроэкономическая политика будет направлена на оздоровление экономики, чтобы в среднесрочный период уровень развития страны вернулся к потенциальным показателям и была обеспечена макроэкономическая стабильность. Для достижения этого основные приоритеты таковы: стабилизация экономики и на следующем этапе устойчивый рост экономики в высоком темпе; быстрое возвращение уровня инфляции к целевому показателю; быстрая и устойчивая консолидация государственного долга, выросшего в условиях пандемии; улучшение инвестиционной среды», - говорится в документе, подготовленном правительством.



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